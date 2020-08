Visite mediche in corso a Roma per Correa. Poi l'argentino raggiungerà il ritiro della Lazio

Giornata di visite mediche presso la Clinica Paideia per i giocatori della Lazio ancora a Roma. Oltre a Correa e a Patric - come testimoniano le foto social del club biancoceleste - c'è anche il nuovo acquisto Akpa Akpro a sostenere gli esami di idoneità. Nelle prossime ore - anche se non è ancora ben definito - raggiungeranno i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore.