Vucinic sul derby del 2010: "Dopo la doppietta alla Lazio mi sono ubriacato"

Ospite ieri dei microfoni di Sky, l'ex attaccante della Roma Mirko Vucinic ha parlato anche della grande vittoria nel derby dell'aprile 2010, deciso proprio da una sua doppietta: "Non mi aspettavo di vincere, nel primo tempo non girava nulla. Il mister ha fatto una scelta un po' pazza, non saprei come altro definirla, togliendo Totti e De Rossi all'intervallo. Praticamente ha tolto il muro portante della casa, invece ha avuto ragione e per fortuna abbiamo vinto, con una mia doppietta. Abbiamo festeggiato, non ero tanto sobrio quando sono tornato a casa. La Lazio mi portava bene e i miei amici più cari tifano tutti Lazio, non mi parlavano per due-tre giorni dopo i derby".