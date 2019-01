© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, attraverso il suo profilo Twitter, ha attaccato La Gazzetta dello Sport dopo gli articoli pubblicati negli ultimi giorni in merito alla posizione della stessa nella trattativa per il rinnovo di contratto dell'argentino: "Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari, riportando notizie false e tendenziose. Gazzetta, la mancanza di rispetto nei confronti di un signore come Icardi presente al vostro ultimo evento e sempre disponibile con voi è veramente vergognoso".