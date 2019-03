Wanda Nara: "Se fossi io il problema, l'Inter mi caccerebbe dalla tv"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di ‘Tiki Taka’, in onda su Canale 5, è intervenuta come di consueto Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi: "No, non è vero che Perisic è andato da Icardi a lamentarsi delle mie parole - ribatte Wanda, rispondendo a Riccardo Ferri -. Questa storia non è vera, non sta succedendo questa cosa (sorride innervosita, ndr). Smetti di leggere il giornale in cui hai letto questa cosa. Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter perché siamo una famiglia, come quando ho parlato di Lautaro Martinez (dopo la partita contro il Parma, ndr).

Poi, stuzzicata da Cassano, replica così: "Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi? Non posso dire che Icardi è amico di Lautaro e che è felice quando segna? Se fossi io il problema, sai quanto ci metterebbe l’Inter a mandarmi via a calci in culo dalla trasmissione? Alla società ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema allora sarei disposta a fare un passo indietro, ma loro mi hanno detto che non è un problema. Alla fine è sempre colpa di Icardi, se non parla non va bene, se parla è un problema. Ha scritto una lettera, cos’altro doveva fare? Non può parlare a tutta l'Italia? Se l’Inter vince è un problema di Icardi, se perde è colpa di Mauro: è sempre colpa sua?".