Werner inizia a ingranare, Ziyech ancora no: come sta andando il mercato faraonico del Chelsea

vedi letture

Fra gli altri, Thiago Silva, Chilwell, Havertz, Ziyech e Timo Werner. Una campagna acquisti monumentale, quella portata avanti in estate dal Chelsea. Tanto da far gridare ai più "sono tornati i vecchi tempi", quelli in cui Roman Abramovic spendeva e spandeva senza sosta e senza freno. E oggi, dopo 5 partite di Premier League, possiamo già tracciare un primo e parzialissimo bilancio.

Bene Werner, Havertz e Chilwell - Chi ha già impressionato nonostante le poche apparizioni è Ben Chilwell: di professione terzino, in due apparizioni in campionato ha portato in dote due assist e un gol. Lo stesso bottino di Kai Havertz, che però di partite ne ha impiegate 5 per raggiungere quel risultato. Anche se poi andrebbe aggiunta la tripletta in coppa di lega. Bene anche Timo Werner, seppur l'ex Lipsia non abbia ancora raggiunto i livelli visti coi bibitari; sempre titolare e mai sostituito in Premier, il tedesco ha segnato 2 gol e fornito 2 assist.

Thiago Silva e Ziyech rimandati - Thiago Silva ha esordito da capitano, in Premier. Anche se ad oggi ha messo insieme solo due presenze. Colpa di un problema fisico e del viaggio con la Seleçao, ma l'ex PSG avrà tempo e modo per rifarsi. Chi ancora non si è praticamente visto è Hakim Ziyech: quello che per molti è l'erede di Angel DI Maria ha esordito soltanto la scorsa settimana contro il Southampton, accontentandosi di una manciata di minuti nel finale. Le aspettative sono altissime verso l'ex Ajax, i problemi fisici per ora l'hanno fatta da padrona. Per questo, un giudizio non è ancora spendibile e tutto è rimandato alle prossime settimane.