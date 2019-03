© foto di Federico Gaetano

La Lazio torna alla carica per l'attaccante brasiliano di proprietà del Club Brugge Wesley. Lo scrive il 'Corriere dello Sport', che parla di un Igli Tare pronto a tornare alla carica dopo la lunga trattativa andata in scena la scorsa estate che si concluse con una fumata nera. Il calciatore 22enne ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro ed è chiaro - si legge - che in caso di qualificazione alla prossima Champions League la trattativa potrebbe chiudersi in tempi rapidi.