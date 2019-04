© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci? Una disgrazia quello che hanno detto". Parola di Yaya Toure, durante un summit della UEFA sull'Equal Game. "Non puoi farlo, non puoi dire certe cose -ha spiegato l'ivoriano a proposito delle dichiarazioni post Cagliari-Juventus di tecnico e difensore bianconeri-. E' incredibile che un compagno e un manager abbiano detto a Kean "non avresti dovuto esultare così". E' il peggior scenario possibile nel calcio: i compagni che ti attaccano, così, è inimmaginabile. Immagino la reazione di Kean...".