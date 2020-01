Young all'Inter, parla Solskjaer: "Noi non potevamo offrirgli un biennale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della cessione di Ashley Young all'Inter: "Ad essere sinceri, lo abbiamo fatto per Ashley. Ha 35 anni e se gli offrono un biennale da un'altra parte sta a lui decidere. Noi non eravamo pronti a offrirglielo. Ha servito il club nel migliore dei modi. È stato capitano e ha vinto trofei, coppe, campionati. Ora è arrivato il momento. Quando nella testa di Ashley è entrata la volontà di provare altro, allora perché non farlo?".

Ai microfoni di MUTV ha poi aggiunto: "Abbiamo Brandon Williams che è cresciuto molto. E Aaron Wan-Bissaka è stato fantastico. Luke Show è potenzialmente uno dei migliori terzini sinistri d'Inghilterra, per me. E poi abbiamo Diogo Dalot e Tim Fosu-Mensah, entrambi a disposizione. Quindi siamo pieni di esterni".

Ancora sulla scelta di Young: "Voleva provare una nuova avventura e ha 35 anni. Ha fatto un fantastico lavoro e servito nel migliore dei modi il club . Penso che sia stata un'opportunità per lui. Abbiamo deciso di trattare il trasferimento perché è stata una persona leale con il club".