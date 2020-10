Young Boys avanti all'intervallo sulla Roma: decide un calcio di rigore trasformato da Nsame

Intervallo a Berna con lo Young Boys in vantaggio 1-0 sulla Roma. Il primo brivido per i giallorossi arriva al quinto minuto quando un passaggio centrale sanguinoso di Fazio per Cristante viene intercettato da Rieder che avanza e calcia verso Pau Lopez ma il pallone termina alto sopra la traversa. Ancora Rieder protagonista al quarto d’ora quando entra in area e viene steso da Cristante. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Nsame che supera Pau Lopez con una conclusione potente e angolata.

Carles Perez sfiora il pari - Roma troppo imprecisa in fase di impostazione. Burgy approfitta di un errore di Carles Perez sulla trequarti offensiva. Il difensore avanza e prova un traversone preda però di Pau Lopez. Al 25’ Carles Perez si incarica della battuta di un calcio da fermo dalla corsia di sinistra, il suo cross trova l’opposizione di Zesiger ma sulla ribattuta Pedro spara in curva. Al 35’ ci prova ancora la squadra di Seoane con Ngamaleu che scarica per Nsame ma l’attaccante è sbilanciato e calcia alto sopra la traversa. A cinque minuti dal termine del primo tempo Carles Perez si mette in proprio e dopo una serpentina si trova a tu per tu con Von Ballmoos, ma la sua conclusione viene sporcata in corner da Maceiras.

