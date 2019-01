Zajc e Farias, gol importanti e un rebus da sciogliere: restare o partire?

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella, Diego Farias e Miha Zajc. Ma anche Giovanni Di Lorenzo, Rade Krunic e Ismaël Bennacer. Cos'hanno in comune questi calciatori? Sono tutti uomini-mercato, in procinto di lasciare Empoli e Cagliari, in un futuro più o meno prossimo.

La loro crescita è figlia dell'ottimo lavoro svolto dalle due società che si sono affrontate in questo tardo pomeriggio. Nel 2-2 della Sardegna Arena, i grandi protagonisti sono stati soprattutto il trequartista in forza agli ospiti e l'attaccante brasiliano dei padroni di casa, che hanno segnato rispettivamente il gol dell'illusorio 1-2 e quello che ha chiuso i conti e ha regalato un punto prezioso agli isolani. Lo sloveno, complice anche l'assenza di Krunic, ha sfoderato un'ottima prestazione e si è ripreso la scena dopo un periodo di appannamento. Il cambio di guida tecnica lo ha costretto spesso in panchina e ha acceso le sirene del mercato, ma difficilmente Beppe Iachini vorrà privarsi di una risorsa così importante, un elemento di assoluta qualità. Stesso discorso per Krunic, assente oggi per squalifica (così come Bennacer) ma corteggiatissimo dal Genoa. Farias, invece, potrebbe aver regalato l'ultima gioia ai tifosi del Cagliari: il suo trasferimento al Sassuolo, nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare Falcinelli in rossoblù, sembra solo questione di giorni. Ma chissà che questa rete non possa cambiare il suo destino.