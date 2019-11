Zaniolo e la Fiorentina: "Rifiutato dai viola? No, mi hanno sottovalutato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo è un grande rimpianto dell'Inter, ma probabilmente anche della Fiorentina. Il giovane talento è esploso con la maglia della Roma, dopo aver vestito nelle giovanili le maglie dei nerazzurri, dei viola e anche della Virtus Entella. Intervistato dal Daily Mail, il classe '99 ha detto di non essersi sentito rifiutato dai viola: "Non mi piace questa parola. Preferisco sottovalutato. Non mi sono sentito rifiutato e non ho nessun sentimento di rivalsa. La mia prima squadra è stata l'Entella e da allora tutto è cambiato molto, ma ho ancora dei bellissimi ricordi. Non dimentico le mie radici".