Zaniolo, il prof. Mariani: "Aveva gli occhi lucidi. In 3 mesi torna alla Roma"

Raggiunto da Sky Sport 24, il professor Pierpaolo Mariani, che lunedì ha operato Nicolò Zaniolo, ha fatto il punto sull'intervento effettuato sul fantasista della Roma: "La solita ricostruzione del legamento crociato, con associate riparazioni meniscali. Aveva un menisco esterno rotto, è stato riparato e si cerca di lasciare un ambiente articolare quanto più possibile normale".

Che tenica ha usato per ricostruire il legamento?

"È una tecnica che uso dal '93, sfruttando il tendine della rotula: non mi ha mai deluso".

Come ha trovato Zaniolo?

"Domenica aveva gli occhi lucidi, è stato un bel colpo per lui. Oggi era sereno e sorridente, interagiva con gli altri giocatori che ha trovato nel reparto di fisioterapia. È molto più motivato, pronto a intraprendere questa fase di recupero".

Il suo protocollo prevede il rientro tra 3-4 mesi.

"C'è un po' di confusione. Io distinguo il protocollo in due fasi: una medica, nella quale seguo l'atleta, poi una fase atletica. Un conto è il ritorno all'attività sportiva, un altro la performance. Il mio protocollo finisce a tre mesi: il mio scopo è quello di ridare un giocatore in perfette condizioni, con piccoli dettagli che mancano per essere pronti. Poi ci deve essere il collaudo, ci devono essere i preparatori e lo staff medico che devono far fare al calciatore quello che gli serve per poter tornare a giocare".

Quindi: l'Europeo è tra cinque mesi, lei restituisce un giocatore pronto a giocare tra quattro mesi...

"No, la interrompo: la fase di riatletizzazione dipende dal giocatore, dalla massa muscolare. Io lì non intervengo e non faccio previsioni".

Ha visto delle differenze tra Totti e Zaniolo?

"Diciamo che Zaniolo non ha quell'humor romanesco. Però sicuramente ha trovato quel coraggio che serve".