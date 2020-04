Zaniolo ricorda l'esclusione in U21: "Scelta giusta di mister Di Biagio. Mi ha insegnato molto"

vedi letture

Intervistato da Sky, Nicolò Zaniolo ricorda l'episodio in Under 21, quando fu escluso dal CT Luigi Di Biagio: "Per due-tre giorni di fila io e Kean siamo arrivati in ritardo alle riunioni tecniche, io ero arrivato stremato e mi sono lasciato andare. Quella cosa lì mi ha insegnato molto, accettando le conseguenze. Mister Di Biagio ha giustamente deciso di lasciarci fuori e penso che questa così non succederà mai più. È stata una scelta giusta e la condivido pienamente, è stato un messaggio da dare al gruppo.