Zapata riprende Bonifazi: al 45' è 1-1 fra Atalanta e Torino

Gran bella partita al Tardini, dove Atalanta e Torino, al 45', terminano sull'1-1 per effetto dei gol di Bonifazi e Zapata.

Ritmi subito molto alti da ambo le parti, con il Torino che colleziona la prima palla gol dopo quattro minuti: De Silvestri prende tutta la fascia, centra per Belotti con Gollini che si trova nella terra di mezzo: Berenguer a rimorchio va a colpo sicuro, strozzando la conclusione e centrando il palo, sul rimbalzo non riesce la deviazione risolutiva. Forse è tutto inutile perché il guardalinee segnala che la palla è uscita completamente. Lo spavento ha l’effetto di svegliare i padroni di casa che in pochi minuti creano, con Ilicic e Gomez, due occasioni da gol molto interessanti. L’area del Toro si trasforma in un flipper da cui la palla esce raramente, in una sorta di assedio continuo. Così Sirigu si esalta anche su una sventagliata di De Roon, intorno al quarto d’ora.

Izzo e Hateboer continuano a rimpolpare la sagra delle occasioni, fino al minuto 24: cross dalla destra, Bonifazi (perso da Hateboer) stacca imperioso su Toloi e firma l'1-0, con Gollini che non può fare assolutamente niente. Lo 0-1 è il naturale passaggio dopo le tante palle gol create da una parte e dall'altra. L'Atalanta continua a giocare il suo calcio, spumeggiante e redditizio - ma anche squilibrato - mentre il Toro risponde di rimessa e con la corsa di De Silvestri, spina nel fianco della corsia.

Il Toro cala alla distanza, l'Atalanta ne approfitta salendo di intensità: Pasalic crea il break in mezzo al campo, servendo poi a Zapata un cioccolatino che, da posizione centrale, viene scartato subito: bruciato Djidji, palla all'angolino, 1-1. Azione fotocopia poco dopo, quando è Ilicic a servire il colombiano, ma stavolta il diagonale è fuori di un soffio, con lo stadio già in piedi.