Zeman: "La Roma oggi è di nessuno. Fonseca? Italia non è Ucraina"

"È triste che sia finita così perché oggi la Roma è di nessuno". Zdenek Zeman ai microfoni de Il Messaggero, senza peli sulla lingua per il nuovo ciclo giallorosso: "Per anni è stata di Totti, ora non si sa dove sia il presidente. Chi la rappresenta?".

Ha capito come Fonseca vuole far giocare la squadra?

"No. Non ho visto un gioco offensivo: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E l'Ucraina non è l'Italia. Sta cambiando tanto, ma Di Francesco alla fine ha perso il posto quando ha provato a farlo".