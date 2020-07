Zenga: "Il futuro di Nandez è in una grande squadra. E questa big è il Cagliari"

Naithan Nandez e il futuro del centrocampista uruguaiano arrivato in estate a Cagliari dal Boca Juniors. Sarà in una grande squadra? Risponde, in conferenza stampa, il tecnico dei sardi, Walter Zenga. "Certo, e questa squadra è il Cagliari, perché vogliamo mantenere una squadra di questo livello. Ruolo: da noi si alterna, da quinto o da interno, da mezzala. È uno di quei giocatori che ti permette di variare ruolo a partita in corso, così come Rog. Lui e Marko son due giocatori che ti danno tanto, a volte anche troppo perché perdono la capacità di essere equilibrati perché sono generosi".