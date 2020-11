Zenit-Lazio 1-1, per la prima volta biancocelesti imbattuti dopo tre gare di Champions League

vedi letture

Il pareggio in casa dello Zenit è valso per la Lazio un traguardo statistico importante in merito alle sue apparizioni in Champions League. Con l’1-1 di San Pietroburgo i biancocelesti sono rimasti imbattuti per la prima volta nella loro storia nei primi tre match della fase a gironi della Champions League con una vittoria sul Borussia Dortmund e due pareggio contro Club Brugge e Zenit. I dati sono forniti da OPTA.