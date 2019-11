Zhang 9 giorni fa: "In estate la più grande campagna acquisti di sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"In estate non avrei dovuto fidarmi". Con queste parole, rilasciate nella conferenza stampa post Borussia Dortmund-Inter, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha attaccato in maniera chiara e diretta il mercato portato avanti questa estate dalla sua società. "L'abbiamo programmato insieme - ha detto - io mi sono fidato e forse in certe situazioni non avrei dovuto".

Dichiarazioni che certamente lasceranno il segno. Che vanno in una direzione opposta rispetto a quanto, solo nove giorni fa, disse il presidente Steven Zhang durante l'assemblea degli azionisti: "In estate abbiamo portato a termine la più grande campagna acquisti di sempre".