Zhang: "Prudenza sul mercato. Conte? Quando assumo qualcuno penso di lavorarci tutta la vita"

"Stiamo vivendo un momento delicatissimo". Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente dell'Inter, Steven Zhang spiega così il mercato dei nerazzurri: "È una fase turbolenta per il calcio, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa estate, ma servirà anche in futuro".

Conte vuole vincere.

"Tutta l'Inter vuole vincere, fa parte della nostra missione. Non ho mai visto uno che lavori con tanta intensità quanto Conte. Ci uniscono tante cose, come pure la cura dei dettagli. E io seguo il principio dell'appartenenza".

In che senso?

"Parlo in generale. Ma quando assumo qualcuno, un qualsiasi dipendente dell'Inter, penso di lavorare con lui per tutta la vita. Anche questo è un segnale di crescita".