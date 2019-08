© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, centrocampista classe 1992 della Nazionale danese e del Tottenham, nonché obiettivo di mercato della Juventus, pare essere sempre più lontano dal Real Madrid. Secondo Marca, infatti, Zinedine Zidane vorrebbe solo Pogba come rinforzo a centrocampo, snobbando così il giocatore degli Spurs, che, a questo punto, potrebbe diventare una pista davvero percorribile per i bianconeri in questi ultimi giorni di mercato. Eriksen, è bene ricordarlo, è in scadenza col Tottenham e ha già rifiutato più volte il rinnovo.