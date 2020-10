Zidane su Borja Mayoral: "Sono stato sincero con lui. Ora siamo questi e combatteremo"

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa di Borja Mayoral, prestato per due stagioni alla Roma: "Io parlo sempre con i miei giocatori, ma queste sono cose private. Non vado a dire pubblicamente ciò di cui parlo con loro. Quello che conta per me è essere sincero con loro. Poi tutti possono dire quello che vogliono, non entro nel merito. Adesso siamo questi e con questo gruppo andiamo a lottare e combattere. Mi interessa solo questo. Per il resto non parlo di cosa mi dico con i giocatori, perché sono cose personali".