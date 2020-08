A salvezza raggiunta, il Cosenza è ambizioso: si va verso la conferma di Trinchera

Una salvezza che prima del lockdown pareva essere impossibile, ma che poi la squadra, guidata da Roberto Occhiuzzi, ha reso realtà: 22 punti in 10 gare, e anche per la prossima stagione sarà Serie B.

Un campionato, quello venturo, che il club vuol condurre in modo probabilmente più ambizioso, ed ecco quindi che la società è a lavoro per ripartire da coloro che hanno reso grande la formazione calabrese: non solo il mister, ma anche il Ds Stefano Trinchera. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, se fino a poco tempo fa sembrava prossimo l'addio, ecco che le parti hanno dato una frenata a questa possibilità, perché patron Eugenio Guarascio vorrebbe confermare il direttore, che ha già richiesto un adeguamento del budget per allestire la squadra. Ostacolo non insormontabile, tanto che la firma del rinnovo è attesa a breve.

Una promozione in B conquistata al suo primo anno in rossoblù (dopo quella sfiorata con il Lecce, e dopo i playoff di C con la Virtus Francavilla), una permanenza serena in cadetteria lo scorso anno, obiettivo raggiunto anche a margine di questo anomalo campionato: le basi ci sono, serve solo lo step in più.