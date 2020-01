© foto di Antonio Vitiello

Intervistato da Radio Punto Nuovo il procuratore Beppe Galli ha parlato del futuro di Massimo Coda, centravanti del Benevento in scadenza di contratto cercato dal Monza e dal Frosinone: “Abbiamo sempre chiesto un contratto equo per il valore del giocatore, ma come hanno detto sia il presidente sia il ds i matrimoni si fanno in due. La differenza è circa un milione lordo in tre anni. Foggia ha fatto una scelta prendendo un attaccante qualora ci fosse bisogno. Se andiamo a vedere quanto è costato, parliamo di 7 milioni di euro e non credo sia poco per un giocatore che dovrà dimostrare di poter giocare in Serie A. Auguro a Foggia di averci visto giusto su Moncini, ma non credo che sarà titolare nella prossima stagione. - continua Galli come riporta Seriebnews.com – Addio? È sfumato perché Vigorito reputa incedibile Coda. Rinnovo totalmente tramontato o c’è qualche spiraglio? Con Vigorito avremmo potuto risolvere in 5 minuti, bisogna chiedere a Foggia“.