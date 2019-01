Ag. Coulibaly: "Tutto fatto col Carpi. Attendiamo solo che ceda qualcuno"

"Attendiamo solo che il Carpi faccia un paio di uscite, poi Mamadou sarà un calciatore biancorosso". Parla così l'agente Donato Di Campli sulle colonne del Resto del Carlino confermando le voci del trasferimento di Mamadou Coulibaly, centrocampista classe '97, dall'Udinese al club emiliano. "Non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura. È già stato definito tutto sia con l’Udinese sia col calciatore e penso che Carpi sia la piazza giusta dopo questi mesi ai margini dell’Udinese. Nella mediana a quattro può fare sia il regista sia l’interdittore. Arriverà in prestito secco, senza diritto di riscatto, perché l’Udinese crede molto in lui”.