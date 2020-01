© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Lamine Jallow, attaccante della Salernitana, sarebbe corteggiato in queste ora da una ricca proposta dell'Al-Ahly, club egiziano che - stando alle ultime indiscrezioni - avrebbe offerto fino a 5 milioni di euro al club campano per ottenere l'attaccante. Luigi Sorrentino, agente di Jallow, ha commentato la possibilità al quotidiano La Città: "Ora è tutto nelle mani della Salernitana. Jallow è molto apprezzato in Africa, è un nazionale gambiano ed è normale che una società come l’Al-Ahly (una sorta di Juventus d’Egitto, ndr) si sia fiondata su Lamin”.