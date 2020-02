Ag. Paganini: "Non è un mercenario. Sogna un futuro col Frosinone"

Intervistato da Ciociaria Oggi l’agente Graziano Battistini ha voluto fare chiarezza sulla situazione della bandiera Luca Paganini in scadenza di contratto con il Frosinone finito al centro di voci che hanno messo in dubbio il suo amore per i colori gialloazzurri: “Da diverse parti ho letto che la società avrebbe lasciato intendere che il ragazzo non voglia rinnovare il contratto e su questo voglio dire alcune cose. Comincerei ricordando quello che Paganini ha fin qui dimostrato con la maglia del Frosinone, dalla scalata emozionante dalla Serie C alla Serie A, la seconda promozione dopo una retrocessione poco dignitosa. In questi anni si è rotto tre volte il ginocchio e ha giocato da infortunato la finale play off col Palermo, solo perché Longo gli aveva chiesto uno sforzo. Questo per dire che il ragazzo fino ad oggi ha vissuto intensamente il Frosinone dal quale ha ricevuto grandissima fiducia e la possibilità di diventare il calciatore che è oggi. - continua Battistini – Prima di Natale ho avvisato il direttore Salvini che non era il momento di trattare il rinnovo visto che la loro offerta era troppo lontana dalla nostra richiesta che è perfettamente in linea con tutto quello che abbiamo detto del ragazzo. Mai detto, quindi, che non volesse rinnovare. Però mi sono reso conto che Paganini non è una priorità del Frosinone e questa non è una polemica perché ognuno ha il suo modo di agire e le proprie strategie. Se però devo sentire che Paganini ha chiuso la porta al club allora non ci sto, perché si tratta di un’affermazione non vera oltre che ingiusta. Futuro? Il mio ruolo mi impone di guardarmi in giro per gestirlo al meglio, ma se la società ha intenzione di parlare del rinnovo in maniera concreta possiamo incontrarci in qualsiasi momento. Luca non è un mercenario come qualcuno prova a dipingerlo, il suo sogno è riportare in Serie A il Frosinone e restarci perché spera in un futuro ancora da protagonista qui”.