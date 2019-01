Ag. Vano: "Il Piacenza, e non solo, lo vuole, ma potrebbe restare a Carpi"

Fonte: Tuttoc.com

Michele Vano è seguito da mezza Serie C ma potrebbe rimanere in cadetteria. Per fare il punto della situazione dopo le recenti news di mercato TuttoC.com ha intervistato l'agente dell'attaccante del Carpi, Paolo Tricoli.

Mezza C vuole Vano ma il Carpi non lo molla. Come finirà?

"Fa piacere aver ricevuto chiamate da quasi tutte le squadre importanti di C e da qualche club di B. È chiaro però che il giocatore è di proprietà del Carpi ed è stimato dal direttore Stefanelli e da mister Castori. La presenza da titolare nell'ultima gara di sabato lo dimostra. Insieme al club emiliano stiamo cercando di capire se troverà più continuità rispetto al girone d’andata, nel quale comunque ha collezionato nove presenze e due gol, oppure se sia più logico per la sua crescita sposare una realtà di C per essere protagonista per tre mesi e mezzo tornando poi a Carpi con un bagaglio personale accresciuto. Il club emiliano comunque punta molto sul mio assistito avendo firmato un triennale”.

In C il Piacenza sembra il club più convinto.

"Ma non solo. Sicuramente quella biancorossa è una società che sta dimostrando, insieme ad altre realtà, di stimarlo tanto e di volerlo in tutti i modi. Però prima bisognerà capire se andrà via e poi, nel caso, scegliere dove. L’importante è che trovi la giusta continuità. Col Carpi ci sentiamo quotidianamente, i ragionamenti sono in divenire”.