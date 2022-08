ufficiale Perugia, ceduto in prestito l'attaccante Michele Vano al Rimini

Il Perugia ha comunicato nel pomeriggio di oggi di aver ceduto in prestito al Rimini l'attaccante Michele Vano, trent'anni, pronto a mettersi in gioco con la maglia dei romagnoli. Di seguito il comunicato del club umbro: “Perugia, 27 agosto 2022 – AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Rimini FC per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Michele Vano”.