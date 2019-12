© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si è chiuso il 2019 della Serie B è ormai cosa nota, meno lo è il come si aprirà il 2020.

Quattro gli esoneri finora avvenuti sulle panchine cadette , senza per altro grandi successi , ma due potrebbero presto esserci: sembrano infatti in bilico, come detto nei giorni scorsi, le posizioni di Massimo Oddo a Perugia e Marco Baroni alla Cremonese. Con i grigiorossi che sarebbero per altro al secondo esonero stagionale dopo quello di Massimo Rastelli.

Ma a brevissimo inizierà il mercato. Che verrà nel caso indirizzato anche sui voleri dell'allenatore.

Due situazioni, quindi, da risolvere quanto prima, per poter effettivamente indirizzare la stagione, nel caso in cui sia questo il volere dei club, in un altro senso. Non avrebbe infatti molto senso operare sul mercato con certe posizioni e cambiare poi quando la riparazione non è più possibile.