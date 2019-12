Serie B, termina il girone di andata: ribaltoni in panchina poco produttivi

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Chiuso il girone di andata in Serie B, è ovviamente tempo per i primi bilanci.

Capitolo esoneri questo anno non impietoso , con sole quattro squadre che hanno optato per il ribaltone in panchina: andiamo quindi a vedere se la svolta auspicata dalle società c'è stata o meno.

Si parte con la Cremonese, che dopo la 7^ giornata sollevò dall'incarico Massimo Rastelli: 10 lunghezze centrare in appunto 7 gare, che valevano una media di 1,43 punti a partita. Nelle restanti 11 disputate, con quella contro lo Spezia rinviata per maltempo a data da destinarsi, la media non è però migliorata, tanto che c'è chi vuole Marco Baroni sulla graticola: 11 i punti ottenuti, 1,00 di media a partita.

Per tracciare un pari bilancio con egual numero di partite, dopo 7 match furono 7 i punti centrati da Baroni: niente di alterato, ma meno di Rastelli.

Dopo i lombardi, l'Empoli. Cristian Bucchi ha guidato gli azzurri per 12 gare, centrando 17 punti, 1,42 di media, mentre il suo successore, Roberto Muzzi, ha una media di 0,86 a gare: 6 punti in 7 match. Media negativa se si prendono in esame le prime sette gare di Bucchi, che con 14 punti centrati ha ottenuto una media di 2 punti.

A pagare poi un disastrato avvio di stagione, è stato Roberto Breda a Livorno, che dopo 15 turni vede il Livorno aveva totalizzato solo 11 punti, una media di 0,73 a partita. Paolo Tramezzani gli è subentrato, e in 4 gare ha centrato una sola lunghezza, 0,25 a gara di media: peggio del predecessore, che alle prima quattro uscite conquistò tre punti, 0.75 di media.

Chiude il Trapani. Francesco Baldini ha salutato il club con all'attivo 13 punti in 16 gare, 0,81 di media. Fabrizio Castori ha archiviato ieri la sua terza gara alla guida dei siciliani con 0,67 di media a partita: 2 i punti ottenuti. Meglio comunque di Baldini, a secco di punti nelle prime tre uscite.