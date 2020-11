Aramu: "Contro l'Ascoli il mio gol più bello. Venezia? Abbiamo alzato l'asticella"

Mattia Aramu, numero dieci del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “Maradona? E’ stato un idolo per me come per tutti i bambini che sono cresciuti con un pallone fra i piedi. Contro l’Ascoli il mio gol più bello? Sicuramente da quando gioco a calcio. Sono arrivato alla maturazione? Penso di essere maturato molto rispetto a quanto giocavo a Trapani o a Livorno. C’è stato un percorso di crescita che mi ha portato a fare un buon campionato già lo scorso anno. Sono contento e devo continuare. Obiettivi del Venezia? E' Un bellissimo progetto, la squadra è unita e che si aiuta sempre. E’ naturale che abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno, la strada è quella giusta”.