Ascoli, Beretta e Rosseti sul mercato. Il primo potrebbe risolvere il contratto

Giacomo Beretta e Lorenzo Rosseti sono sul mercato e con tutta probabilità lasceranno l’Ascoli in questa finestra di trasferimenti per abbassare il monte ingaggi e poi dare al tecnico Bertotto giocatori più adatti al suo calcio. Per il primo potrebbe arrivare la risoluzione del contratto, come riferisce il Corriere Adriatico, mentre il secondo è stato messo sul mercato, ma per ora non ha ancora ricevuto richieste da altri club.