Ufficiale Lecco, dopo Frigerio altri due arrivi dal Foggia. E Pinzauti va al Renate in C

Dopo l'acquisto di Marco Frigerio il Lecco ha annunciato altri due arrivi dal Foggia. Si tratta del portiere Joaquin Domingo Dalmasso e dell'attaccante Giacomo Beretta. Il primo arriva a titolo definitivo, mentre il secondo in prestito.

Il Lecco ha poi comunicato la cessione, a titolo temporaneo, dell'attaccante Lorenzo Pinzauti al Renate in Serie C. Di seguito le tre note dei lombardi:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Joaquin Domingo Dalmasso dal Foggia Calcio 1920. Joaquin è un portiere argentino, classe 2000, alto 1,98 m. Ha vestito la maglia del Foggia per 3 stagioni, realizzando 32 presenze e 11 clean sheet. Benvenuto Dalmasso, ti aspettiamo allo stadio con la maglia Bluceleste!"

Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti le prestazioni sportive di Giacomo Beretta dal Foggia Calcio 1920. Giacomo è un attaccante centrale classe 1992. Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Ascoli, Juve Stabia, Pro Vercelli, Entella, Carpi e Cittadella in Serie B collezionando 228 presenze e 33 gol. In aggiunta, ha vestito in serie C le maglie di Pavia, Lecce e Foggia accumulando 85 presenze e realizzando 20 reti. Benvenuto Giacomo, non vediamo l’ora di vederti al Rigamonti-Ceppi!"

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Pinzauti all’AC Renate. La società ringrazia di cuore e augura a Lorenzo le migliori fortune per questa nuova avventura.”