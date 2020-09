Ascoli, Brosco alle prese con una distorsione al ginocchio: situazione da valutare

Notizie non eccellenti in casa Ascoli, per quanto riguarda l'infermeria. Come infatti riferisce il sito del club, Riccardo Brosco sta svolgendo allenamento differenziato, poiché vittima di una distorsione al ginocchio: difficile vedere in campo sabato il difensore, molto dipenderà dal decorso dell'infortunio.

In tal senso, la sosta prevista dopo la seconda giornata potrebbe esser positiva.