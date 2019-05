Ascoli, capitolo rinnovi: si lavora per Laverone, Valentini e Troiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la stagione con la salvezza in casa Ascoli si inizia a progettare la nuova stagione. Priorità al fronte rinnovi, per i quali, come scrive il Corriere Adriatico, si sono già avviati i contatti con Lorenzo Laverone, Nahuel Valentini e Michele Troiano. Ancora da valutare, invece, il futuro dei giovani Danilo Quaranta e Moutir Chaija.