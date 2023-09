ufficiale Non solo Montini. La Fermana tessera anche Semprini e Laverone

vedi letture

Non solo l’attaccante Mattia Montini. La Fermana ha annunciato il tesseramento di altri due calciatori come Mauro Semprini, ex Taranto, e Lorenzo Laverone, ex Rimini. Queste le note del club gialloazzurro:

La Fermana comunica ufficialmente l'accordo raggiunto con l'attaccante Mauro Semprini, classe 1998, lo scorso anno in forza al Taranto. Per lui sono 96 presenze in Serie C in totale con 15 gol e 3 assist realizzati: nella terza serie nazionale ha vestito le maglie di Pontedera, Sudtirol, Lucchese e Taranto. In Serie D per lui 35 presenze, 7 gol e 6 assist con la maglia del Ponsacco dopo aver esordito nella Primavera della Virtus Entella. Ha firmato un accordo biennale.

La Fermana comunica l'accordo raggiunto per l'esperto esterno Lorenzo Laverone, classe 1989, lo scorso anno in forza al Rimini. Per lui una lunghissima esperienz atra i professionisti soprattutto in Serie B dove ha giocato per ben 265 volte con 7 gol e 23 assist; lunga anche l'esperienza in C con 106 presenze, 3 gol e 3 assist. Tra le maglie vestite in carriera quelle di Vicenza, Avellino, Sassuolo, Rimini, Ascoli, Colligiana, Varese, Reggina, Nocerina, Ternana, Siena, Salernitana, Arezzo e Triestina. Ha firmato un accordo annuale.