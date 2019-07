Ascoli, Da Cruz in cima alla lista dei rinforzi. Ma la concorrenza è tanta

Una nuova spasimante bussa alla porta del Parma per l’attaccante classe ‘97 Alessio Da Cruz. Si tratta, come riferisce Sky Sport dell’Ascoli che avrebbe messo l’olandese in cima alla lista dei rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione. Su Da Cruz c’è però da tempo il forte interesse dell’ADO Den Haag in Olanda e di diversi club di Serie B come Livorno, Virtus Entella e Benevento.