Ufficiale Alessio Da Cruz lascia di nuovo l'Italia: il trequartista firma con il Fortuna Sittard

Dopo aver risolto il contratto con la FeralpiSalò (una sola presenza in Serie B), Alessio Sergio Fernando Da Cruz torna in Olanda. Il trequartista classe 1997, che in Italia ha vestito anche le maglie di Novara, Parma, Spezia, Ascoli e Vicenza ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con il Fortuna Sittard.