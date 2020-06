Ascoli, Dionigi si presenta: "Certo di ripagare la fiducia del club. Venezia? Dobbiamo far punti"

Il neo tecnico dell’Ascoli Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura con l’obiettivo salvezza in cima ai pensieri di tutta la società e la piazza: “Ringrazio la proprietà che mi ha dato una grande possibilità di poter allenare in una grandissima piazza, oltre alla storia qui ci sono ardore, passione e fame di calcio. Sono certo di ripagare nel migliore dei modi la fiducia della società. Lavorerò con umiltà in una situazione che può sembrare non semplice, ma non voglio scadere nelle solite frasi retoriche. Ho riscontrato nella squadra un senso di rivalsa dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite, l'aspetto mentale diventa fondamentale. Abbiamo un reparto offensivo molto forte, devono avere più convinzione nei propri mezzi e mettersi al servizio della squadra. Ballottaggio Ninkovic-Morosini? I ballottaggi ci sono per tutti e giocando tante partite in poco tempo ci sarà bisogno delle rotazioni in ogni ruolo. Per quanto riguarda il modulo non mi sono mai fissato su particolari sistemi, ho giocato sia a tre che a quattro in difesa e sicuramente cambieremo qualcosa, mentre in mezzo lo schieramento a tre potrebbe essere una soluzione. Abbiamo un reparto difensivo che si sposa con la mia idea di difesa a 3. Il 3-5-2 è un modulo che ho adottato molto spesso, c'è la possibilità che venga riproposto, anche con interpretazioni diverse, le idee ci sono e poi vanno sviluppate sul campo. In due giorni conoscere a fondo i calciatori, so chi sono ma le situazioni tattiche vanno provate in allenamento. Dobbiamo fare punti ma soprattutto sul piano dell'aggressività dovremo dare un segnale, anche se il tempo per lavorare è poco. - conclude Dionigi come riporta Picenotime.it - Il Venezia è una squadra che ha un sistema di gioco collaudato e non bisogna dar loro possibilità di muovere palla. Contro il Pordenone hanno giocato un’ottima gara e meritavano più del pareggio. Dovremo fare ovviamente risultato, sono molto curioso su cosa mi faranno vedere i ragazzi in pochi giorni di lavoro. Se non funzionerà, andremo a trovare un'altra strada. Turn-over viste le partite ravvicinate? Sarà inevitabile, la forza del gruppo si vede adesso, quando esce uno e gioca l'altro, sarà fisiologico, tutti oggi possono considerarsi titolari".