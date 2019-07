Ascoli, domani contatto fra Padella e la dirigenza del Vicenza

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Emanuele Padella nome caldo per il mercato del Vicenza. Secondo quanto riportato da PicenoTime.it è previsto per domani un incontro tra il direttore sportivo biancorosso Giuseppe Magalini e l'entourage del giocatore per capire come imbastire un eventuale trasferimento a titolo definitivo del capitano bianconero.