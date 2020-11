Ascoli-Entella 1-1, le pagelle: Sabiri determinante, Borra da film horror

vedi letture

Queste le valutazioni di Ascoli-Entella, gara terminata 1-1.

Ascoli-Virtus Entella 1-1

Marcatori: 72’ rig. Mancosu (E), 84’ Sabiri (A)

ASCOLI

Sarr 7 – Incide pesantemente sul risultato, deviando in corner la palla colpita di testa da Mancosu poco prima del fischio finale.

Brosco 6 – Prevale in più occasioni nel confronto con gli attaccanti avversari, soffrendo maggiormente dopo l’intervallo.

Corbo 5 – Macchia una buona prestazione stendendo in area Mancosu, causando così il rigore per l’Entella e lasciando i suoi in nuove.

Spendlhofer 6,5 – Della difesa bianconera è il giocatore che prova maggiormente ad impostare l’azione da dietro. Si fa notare anche con diverse chiusure difensive.

Cavion 6 – Qualche buona discesa sulla destra, conclusa con cross verso le punte o tiri verso la porta. (Dal 75’ Pierini s.v.)

Sabiri 7,5 – Il migliore nella formazione di Bertotto. Sua la migliore occasione del primo tempo, con una punizione che mette in seria difficoltà Borra. Nella ripresa è il giocatore più attivo in maglia bianconera e, nel finale, pareggia su punizione.

Buchel 5 – In difficoltà nell’impostare il gioco, per via della pressione costante dei centrocampisti dell’Entella. Completa la sua prova da dimenticare con il rosso ad inizio secondo tempo.

Saric 6 – Mette il suo dinamismo a servizio della squadra nella battaglia che va in scena con grande continuità a centrocampo.

Kragl 5,5 – Poco coinvolto nello sviluppo della manovra offensiva. Soffre nel duello con Coppolaro.

Cangiano 5,5 – Non riesce ad incidere tra le linee come dovrebbe, collegando a fatica centrocampo e attacco. (Dal 60’ Pucino 6 – Tiene bene in fase difensiva nella parte finale del match)

Tupta 5,5 – Un colpo di testa che non crea troppi patemi a Borra e poco altro da parte dell’ex Hellas. (Dal 69’ Chiricò 6 – Qualche spunto nel finale, nelle poche azioni orchestrate dall’Ascoli)

VIRTUS ENTELLA

Borra 4,5 – In una partita quasi da spettatore non pagante, nel primo tempo respinge corta una punizione di Sabiri e nella ripresa si fa passare incredibilmente sotto le gambe un pallone calciato sempre dal 21 ascolano.

Chiosa 6 – Contribuisce a far arrivare poche conclusioni dalle parti di Borra.

Poli 6 – Non ha troppi problemi a contenere gli attaccanti dell’Ascoli.

Bonini 6,5 – Parte da centrale di sinistra, per poi fungere in diverse circostanze da terzino e risultare determinante in entrambe le fasi.

Coppolaro 6,5 – Quando spinge sulla fascia destra, tiene sempre in apprensione la difesa ascolana sia prima che dopo l’intervallo.

Mazzocco 6 – Determinante con i suoi inserimenti in area avversaria, che lo trasformano di fatto in un attaccante aggiunto.

Paolucci 6,5 – Prestazione importante, sia in fase d’interdizione che per la velocità con cui fa ripartire l’azione. (Dall’80’ Toscano s.v.)

Cardoselli 6 – In evidenza con un paio di conclusioni, che però non trovano lo specchio della porta. (Dal 63’ Morosini 5,5 – Non incide come dovrebbe negli ultimi metri)

Settembrini 6 – Sempre deciso con il suo continuo pressing sui portatori di palla avversari. (Dal 75’ Crimi s.v.)

De Luca 5,5 – Partita piuttosto anonima, con davvero poche situazioni in cui crea problemi alla difesa dell’Ascoli.

Petrovic 5,5 – Prova a rendersi utile svariando su tutto il fronte offensivo, ma senza troppa efficacia. (Dal 63’ Mancosu 7 – Impatto devastante sul match, visto che realizza il rigore del vantaggio e sfiora la doppietta nel finale)