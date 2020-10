Ascoli, Gerbo: "Vittoria fondamentale per la classifica. Sto recuperando dopo il Covid"

Il centrocampista dell'Ascoli Alberto Gerbo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Reggiana al "Del Duca" nella quarta giornata del campionato di Serie B: "Una vittoria importantissima per la classifica, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo preparato l'incontro come sempre, imponendoci di giocare il pallone. A Frosinone abbiamo fatto un'ottima prestazione ma non è arrivato il risultato. Ci tenevo a salutare e mostrare la maglia di Vellios che ha avuto un problema a Frosinone, lo aspettiamo presto con noi".

Quanto è stato importante ritornare a giocare con il tifo sugli spalti?

"Le persone presenti ci hanno spinto per tutta la gara, Ascoli è una grande piazza con una grande tifoseria che merita tutte le soddisfazioni possibili"

Cosa ti aspetti dal campionato della squadra?

"Ragioniamo partita per partita. Voglio sottolineare che il nostro è un grande gruppo, punto fondamentale per ambire a traguardi importanti"

Come sono le tue condizioni fisiche dopo aver sconfitto il Covid?

"Ho avuto il virus per un mese, è stata davvero dura stare a casa e non potermi allenare come volevo. Piano piano sto

recuperando la forma, e cercherò di tornare ai livelli dell'anno scorso".