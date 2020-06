Ascoli, in stand by la poltrona del Ds: il nuovo direttore arriverà dopo l'estate

vedi letture

Un campionato da portare a termine, ma le 11 gare restanti l'Ascoli le giocherà senza la presenza del direttore sportivo Antonio Tesoro, con il quale il rapporto è ormai terminato. Come riferisce però il Corriere Adriatico, il club bianconero non ha nessuna fretta di rimpiazzare in immediato il Ds, tanto che il nuovo nome si conoscerà probabilmente dopo l'estate: diversi i colloqui fatti, diversi i cv ricevuti, ma la scelta per il futuro andrà ben ponderata.

Anche se non è da escludere che si possa andare avanti di fatto senza il Ds o con una soluzione interna, che sarebbe rappresentata dall'attuale team manager Mirco Evangelisti, abilitato al ruolo e iscritto all'albo.