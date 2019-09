© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina quest'oggi per l'Ascoli, con mister Zanetti vigile anche sull'infermeria. Si sono infatti allenati a parte il portiere Ivan Lanni, il difensore Salvatore D'Elia e l'attaccante Matteo Ardemagni, mentre in gruppo è rientrato Riccardo Brosco. Assente giustificato Gianluca Scamacca, in Nazionale Under 21.