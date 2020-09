Ascoli, Neri: "Il nuovo Del Duca sarà all'inglese e aperto 12 mesi l'anno. Non solo per il calcio"

Il presidente dell’Ascoli Carlo Neri intervistato da Orticalab.it ha parlato della ristrutturazione dello stadio Del Duca: “Ascoli saluterà per sempre per sempre la pista d’atletica e avrà uno stadio all’inglese nuovo di zecca con gli spalti vicini al terreno di gioco. L’amministrazione Comunale si è sobbarcata la realizzazione della Tribuna Est e l’abbattimento della Curva Sud, ora tocca a noi provvedere al resto e lo faremo con un sistema nuovo, simile al project financing. Ci sarà una terza entità che finanzierà l’attività e noi, come società, troveremo il modo di ripagare negli anni il mutuo. - continua Neri - È impensabile pensare di ripagare le spese solo con venti eventi sportivi all’anno. Lo stadio sarà aperto per 12 mesi e quando sarà possibile ospiterà eventi musicali, riunioni e tutto ciò che può suscitare l’interesse della comunità. Ci saranno delle superfici commerciali dedicate a sport, fitness, salute oltre che ovviamente al mondo del cibo. Alla fine avremo un impianto da sedicimila posti adatto alla Serie A che, ripeto, sarà riempito di eventi. È questa l’idea che è stata sposata appieno da Massimo Pulcinelli, Patron Ascoli Calcio e dal sindaco Fioravanti”.