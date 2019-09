Ascoli, Padoin al 90': "Contento di essere qui, fiducioso per la stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Padoin, centrocampista dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dai marchigiani sullo Spezia per 3-0: "Sicuramente sto provando piacevoli emozioni, sono contento di aver intrapreso questa avventura con la maglia dell'Ascoli: sapevo che ci saremmo tolti delle soddisfazioni, adesso sta solamente a noi far continuare questo cammino. Vorrei ringraziare il pubblico, sempre dalla nostra parte, ma il resto dobbiamo farlo noi giocatori. Zanetti? Eravamo compagni all'Atalanta, è stato bello ritrovarlo come allenatore: all'inizio abbiamo scherzato insieme perché ha appena due anni in più di me, sta facendo il suo lavoro al meglio in una squadra di livello assoluto. Ho sempre battagliato su tutti i campi, sono fiducioso di poter fare una buona stagione".

Interrogato sul prossimo appuntamento in casa della Cremonese, l'ex giocatore della Juventus ha commentato: "Giocheremo con una squadra allestita per fare un ottimo torneo, dotata di un gran tecnico come Rastelli e tra le candidate per la promozione in Serie A. Noi stiamo bene, dobbiamo dimostrare di poter continuare su questa strada. Il gruppo è buono, dobbiamo far sì che diventi buona anche la squadra: i giocatori ci sono, lo spirito pure".