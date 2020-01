Ascoli, per il centrocampo spunta l’idea Mora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttosport l’Ascoli per rinforzare il proprio centrocampo starebbe pensando a Luca Mora dello Spezia. L’esperto centrocampista è scivolato nelle gerarchie in casa ligure e potrebbe cambiare aria per trovare maggiore continuità con il club marchigiano pronto a presentare un’offerta.