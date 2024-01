Ufficiale Fiorenzuola, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva Mora dal Pescara

Serie C

Oggi alle 17:33 Serie C

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di avere acquisito il titolo alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Mora, classe 1988.

La carriera di Mora è di alto profilo, con le prime stagioni da professionista in Serie C con le maglie di Crociati Noceto, Pro Patria ed Alessandria, prima di passare nel 2015 alla S.P.A.L.

Con la maglia della S.P.A.L., Mora ha collezionato una importante esperienza con 135 presenze maturata in due esperienze (dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2022), con 14 reti e ben 2 promozioni all'attivo, risultando uno degli uomini simbolo nel recente passato del club estense ed arrivando ad indossare nel 2017 la fascia di capitano tra Serie A e Coppa Italia (dove ha collezionato 19 presenze in tutto).

Per Luca Mora un passato importante anche con la maglia dello Spezia Calcio; arrivato a gennaio 2018, è stato uno dei grandi protagonisti della conquista della Serie A nella stagione 2019/2020, totalizzando 31 presenze con 2 reti e 2 assist. Per lui in maglia bianca sono state totalizzate ben 84 presenze con 6 reti e ben 13 assist.

Nelle ultime due stagioni, Mora ha vestito la maglia della Delfino Pescara 1936, con cui ha totalizzato 44 presenze tra Serie C e Coppa Italia Serie C con 5 reti e 2 assist all'attivo.

Mora ha firmato un accordo che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno 2025.