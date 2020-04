Ascoli, Piccinocchi: "Ho rinviato il matrimonio. E pensare al calcio, ora, è difficile"

Progetti di vita rimandati, lavoro in stand by, ma la voglia di ricominciare: in tutto questo, si sta condensando anche la vita di Mario Piccinocchi, che ricorderà per sempre questo periodo di emergenza. Il centrocampista dell'Ascoli, ai canali ufficiali del club, ha detto la sua: "Quando è iniziata l’emergenza coronavirus, io e Beatrice, la mia fidanzata, credevamo che per giugno la situazione potesse migliorare e quindi abbiamo continuato a organizzare il matrimonio (in programma per l'11, ndr). Avevamo in programma una cerimonia civile in una villa di Stezzano, in provincia di Bergamo, ma, quando ci hanno chiamati per rinviare tutto, è stata una grande delusione. Avevamo tutto pronto, anche le fedi con la data incisa, il viaggio di nozze in Giappone. Ora dovremo scegliere un’altra data, ma bisogna attendere che ci sia maggiore chiarezza sulla ripresa o meno dei campionati. La proposta l’avevo già fatta a maggio scorso... ora dovrò inventarmi qualcos’altro! Stiamo comunque valutando anche l’ipotesi di sposarci qui, rinviando la festa in un altro periodo”.

Dai disagi per la quotidianità, al campo: "Nel pomeriggio mi dedico all’allenamento; di materiale ne ho poco, ma sto cercando di fare il massimo con quello che ho a disposizione: il condominio ha un parcheggio abbastanza grande che utilizzo per correre, altri esercizi li svolgo sul balcone. Sono convinto che cercare tante soluzioni sia utile per non farsi trovare impreparati. Pensare ora al calcio è veramente difficile, ma noi calciatori ci faremo trovare pronti, qualunque sarà la decisione finale; l’importante è riprendere a lavorare nel modo più sicuro possibile. Coi compagni ci sentiamo, un po’ per stare in contatto e farci qualche risata. Speriamo di tornare presto a giocare perché vorrà dire che la situazione è migliorata”.

E sul futuro: "Credo che nella prossima stagione ci sarà un ridimensionamento economico, sarà inevitabile; per quanto riguarda la stagione in corso credo che sia ancora tutto in ballo e le parti in causa dovranno fare un passo l’una verso l’altra. L’emergenza mondiale che stiamo vivendo deve indurre ciascuno ad avere un po’ di buon senso e spirito di aiuto reciproco. Una volta tornati alla normalità sarà utile non dimenticarsi degli insegnamenti di questo periodo. Quando ogni due settimane esco per fare spesa penso ‘quanto è bello guidare’, una cosa che fino a qualche settimana fa era assolutamente normale”.