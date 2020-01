Ascoli, Pulcinelli: "Da Cruz via. Ranieri arriva, Ninkovic ha tante offerte"

Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, è ha parlato in video conferenza. Queste le sue parole riportate da Picenotime.it: "L'allenatore sarà ufficializzato dopo la gara di Livorno, adesso il nostro mister resta Abascal.

Il futuro di Ninkovic?

"Stiamo lavorando a delle situazioni e delle idee, può restare e può andare via, se dopo il mercato non ci saranno novità resterà un giocatore dell'Ascoli, poi vedremo se sarà utilizzato o meno. Per Ninkovic ci sono richieste da varie parti in Italia che nel mondo. Perché non ha giocato col Frosinone? E' una scelta della società e va rispettata, stop.

Da Cruz?

"Proprio oggi è stato restituito al Parma, non è più uno nostro calciatore ed abbiamo rescisso il contratto, credo andrà in Inghilterra".

Ranieri?

"Dalle indicazioni che ho da Tesoro tra oggi e domani dovremo firmare, al massimo 24 ore per vederlo in bianconero".

Mora? "Credo che sia completamente sfumata, ma non per una questione di ingaggio come da illazioni fatte. Eravamo totalmente d'accordo con il giocatore e con il procuratore, poi lo Spezia lo ha fatto giocare da capitano a Crotone ed è saltata la trattativa per un loro ripensamento.

Il nostro mercato?

Secondo me ci siamo rinforzati e abbiamo fatto un buon lavoro. Trotta è un giocatore da Serie A, anche Morosini è un ottimo calciatore ed un bravo ragazzo. Il nostro ds è Tesoro, sta facendo mercato, lo sento ogni 30 secondi, sono state fatte illazioni e sono state messe in giro notizie non vere anche su di lui facendo altri nomi e non va bene, c'è piena fiducia su di lui e sul suo lavoro".